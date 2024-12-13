Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США ввели визовые ограничения против 20 граждан Грузии

США ввели ограничения против 20 граждан Грузии, включая членов правительства

close
Depositphotos

Соединенные Штаты ввели визовые ограничения против 20 граждан Грузии, включая членов правительства, законодателей и работников правоохранительных органов. Об этом сообщил Госдепартамент.

Как говорится в сообщении, Госдепартамент США в рамках своей политики визовых ограничений ввел запрет на выдачу виз лицам, ответственным за «подрыв демократии» в Грузии или причастным к этому. Эти меры коснутся 20 человек, включая министров, членов парламента, работников правоохранительных органов и сотрудников безопасности.

В этом релизе отмечается, что США осуждают акты насилия против протестующих, правозащитников, оппозиционеров и журналистов.

Также в сообщении говорится о подготовке дополнительных мер, включая санкции, чтобы привлечь к ответственности тех, кто «подрывает демократические процессы» в Грузии.

9 декабря посол Европейского союза (ЕС) в Грузии Павел Герчинский заявил, что Брюссель ведет подготовительную работу по введению санкций против представителей власти республики.

Ранее санкции Зеленского против Грузии сравнили со «стриптизером из торта на мальчишник».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами