США ввели визовые ограничения против 20 граждан Грузии

Соединенные Штаты ввели визовые ограничения против 20 граждан Грузии, включая членов правительства, законодателей и работников правоохранительных органов. Об этом сообщил Госдепартамент.

Как говорится в сообщении, Госдепартамент США в рамках своей политики визовых ограничений ввел запрет на выдачу виз лицам, ответственным за «подрыв демократии» в Грузии или причастным к этому. Эти меры коснутся 20 человек, включая министров, членов парламента, работников правоохранительных органов и сотрудников безопасности.

В этом релизе отмечается, что США осуждают акты насилия против протестующих, правозащитников, оппозиционеров и журналистов.

Также в сообщении говорится о подготовке дополнительных мер, включая санкции, чтобы привлечь к ответственности тех, кто «подрывает демократические процессы» в Грузии.

9 декабря посол Европейского союза (ЕС) в Грузии Павел Герчинский заявил, что Брюссель ведет подготовительную работу по введению санкций против представителей власти республики.

Ранее санкции Зеленского против Грузии сравнили со «стриптизером из торта на мальчишник».