Зурабишвили присоединилась к акции протестующих в Тбилиси

Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили, чьи полномочия истекают в это воскресенье, приняла участие в акции протеста оппозиции, которая проходила в виде «живой цепи» на центральных улицах Тбилиси. Об этом сообщает РИА Новости.

Эта акция протеста оппозиции проходит за день до инаугурации избранного президента Михаила Кавелашвили, которого оппозиционные силы не признают. По информации местных телеканалов, в Тбилиси были развернуты специальные подразделения и патрульные полицейские. Ранее Зурабишвили заявила, что не уйдет с поста президента после завершения своих полномочий и считает себя единственным законным представителем власти в стране.

28 сентября исполнился ровно месяц с начала бесперебойных протестов в Тбилиси, которые были вызваны заявлением премьер-министра Ираклия Кобахидзе о решении Грузии приостановить до конца 2028 года переговоры о вступлении в Европейский Союз, а также отказаться от всех бюджетных грантов со стороны ЕС.

13 декабря Соединенные Штаты ввели визовые ограничения в отношении тех, «кто несет ответственность за подрыв демократии в Грузии или является соучастником этого». Мера затронула около 20 человек, включая министров правительства Грузии, членов парламента, сотрудников правоохранительных органов и служб безопасности, а также частных лиц.

Ранее посол ЕС в Грузии заявил о подготовке санкций против представителей власти республики.