Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зурабишвили присоединилась к акции протестующих в Тбилиси

Президент Грузии Зурабишвили присоединилась к акции оппозиционеров в Тбилиси
close
Julien de Rosa/AP

Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили, чьи полномочия истекают в это воскресенье, приняла участие в акции протеста оппозиции, которая проходила в виде «живой цепи» на центральных улицах Тбилиси. Об этом сообщает РИА Новости.

Эта акция протеста оппозиции проходит за день до инаугурации избранного президента Михаила Кавелашвили, которого оппозиционные силы не признают. По информации местных телеканалов, в Тбилиси были развернуты специальные подразделения и патрульные полицейские. Ранее Зурабишвили заявила, что не уйдет с поста президента после завершения своих полномочий и считает себя единственным законным представителем власти в стране.

28 сентября исполнился ровно месяц с начала бесперебойных протестов в Тбилиси, которые были вызваны заявлением премьер-министра Ираклия Кобахидзе о решении Грузии приостановить до конца 2028 года переговоры о вступлении в Европейский Союз, а также отказаться от всех бюджетных грантов со стороны ЕС.

13 декабря Соединенные Штаты ввели визовые ограничения в отношении тех, «кто несет ответственность за подрыв демократии в Грузии или является соучастником этого». Мера затронула около 20 человек, включая министров правительства Грузии, членов парламента, сотрудников правоохранительных органов и служб безопасности, а также частных лиц.

Ранее посол ЕС в Грузии заявил о подготовке санкций против представителей власти республики.

Все новости на тему:
Россия — Грузия
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами