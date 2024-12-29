В Южной Корее оценили вероятность ошибки пилота при крушении Boeing

Капитан разбившегося в Южной Корее Boeing 737-800 провел в воздухе за всю карьеру 6 823 часа, передает News1.

По данным агентства, второй пилот налетал 1 650 часов. На этом основании News1 делает вывод о том, что вероятность «ошибки пилота», которая стала причиной авиакатастрофы, представляется «сравнительно низкой».

Как уточняется, обо пилота являлись гражданами Южной Кореи. Капитану было 45 лет, а второй пилот был на 10 лет моложе.

29 декабря летевший из Бангкока Boeing 737 авиакомпании Jeju Air потерпел крушение в южнокорейском аэропорту Муан. При посадке лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в бетонное заграждение, а затем взорвался. Воздушное судно было почти полностью уничтожено. Предварительной причиной катастрофы назвали отказ системы шасси из-за столкновения с птицами.

Всего на борту находился 181 человек. Среди них 173 корейца и два подданных Таиланда. СМИ сообщали, что выжить удалось только двум бортпроводникам, которые во время ЧП находились в хвосте воздушного судна.

Ранее из разбившегося в Южной Корее самолета извлекли черные ящики.