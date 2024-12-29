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Из разбившегося в Южной Корее самолета извлекли черные ящики

В Южной Корее из потерпевшего крушение самолета извлекли бортовой самописец

Сотрудники профильных ведомств нашли и извлекли черные ящики из пассажирского самолета Boeing 737, потерпевшего крушение в Южной Корее. Об этом сообщил местный телеканал Yonhap News TV со ссылкой на министерство государственных территорий, инфраструктуры и транспорта республики.

«Были извлечены бортовой самописец и звукозаписывающее устройство», — рассказали в ведомстве.

Звукозаписывающее устройство содержит информацию о переговорах в кабине пилотов воздушного судна. Бортовой самописец, в свою очередь, предназначен для фиксации различных данных о полете.

29 декабря в южнокорейской провинции Чолла-Намдо произошла авиакатастрофа с участием самолета Boeing 737. Лайнер сел в аэропорту Муан, но после приземления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в бетонное заграждение. После этого воздушное судно взорвалось и было почти полностью уничтожено.

Всего на борту находился 181 человек. Как пишет агентство «Рёнхап», в результате крушения выжили два человека. Еще два человека пока считаются пропавшими без вести, остальных спасти не удалось.

По предварительным данным, причиной ЧП мог стать отказ системы шасси после столкновения самолета с птицами. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее попал на видео момент попадания птицы в двигатель разбившегося в Южной Корее самолета.

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Крушение Boeing в Южной Корее
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