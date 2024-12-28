Россиянин пытался свести счеты с жизнью после обмана телефонных мошенников

«МК»: в Подмосковье мужчина пытался свести счеты с жизнью после обмана аферистов

В Подмосковье 49-летний мужчина пытался покончить с собой после того, как лишился сбережений из-за мошенников. Об этом сообщает mk.ru.

По информации издания, инцидент произошел 27 декабря в городе Ногинске. Мужчина пытался свести счеты с жизнью в своем частном доме, однако его вовремя нашел родственник. Пострадавшего доставили в больницу и оказали ему необходимую помощь, сейчас россиянину ничего не угрожает.

Оказалось, что перед попыткой наложить на себя руки местный житель повелся на уловки телефонных мошенников и перевел все сбережения на счета аферистов. Прочие детали и обстоятельства не уточняются.

До этого в Йошкар-Оле пенсионерка из-за мошенников запустила фейерверки на почте. Выяснилось, перед этим она отправила аферистам более 1,7 млн рублей.

Ранее вахтовик пытался заработать на инвестициях и лишился 4,5 млн рублей.