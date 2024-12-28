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В Молдавии заверили, что страна обеспечена газом до конца марта

«Молдовагаз»: республика обеспечена газом до конца марта 2025 года
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Depositphotos/РИА «Новости»/«Газета.Ru»

Молдавия обеспечена газом до конца марта 2025 года. Об этом в своем Telegram-канале заявил исполняющий обязанности председателя правления компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.

«Молдовагаз» законтрактовал необходимые объемы газа, которые полностью обеспечат все потребление правобережья до конца марта 2025 года», — написал он.

Чебан также отметил, что импортируемый из России газ в объеме 5,7 млн кубометров в сутки перенаправлялся в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР).

28 декабря «Газпром» сообщил, что с 1 января следующего года прекращает поставки газа в адрес «Молдовагаза» из-за отказа молдавской стороны урегулировать задолженность за поставки. В российской компании заявили, что ограничение будет действовать до тех пор, пока она письменно не уведомит «Молдовагаз» об ином.

Партия социалистов Молдавии потребовала созыва экстренного заседания кабмина после решения «Газпрома» остановить поставки газа в республику.

Ранее в России узнали об угрозе Санду, если Молдавия не получит газ.

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