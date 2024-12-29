В Тбилиси протестующие переместились к зданию парламента

Сторонники оппозиции, которые вышли на очередную акцию протеста, переместились от дворца президента Грузии к парламенту и перекрыли проспект Руставели в Тбилиси. Об этом пишет РИА Новости.

Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили, чьи полномочия истекают уже сегодня, также приняла участие в протестной акции. После того, как она покинула площадь перед Президентским дворцом, около трех тысяч сторонников оппозиции проводили ее аплодисментами и двинулись к парламенту, перекрыв проходящий мимо него проспект Руставели.

При этом изначально Зурабишвили уверяла, что не покинет Президентский дворец после окончания полномочий.

14 декабря в Грузии прошли выборы президента по новой системе: впервые главу государства выбирали не граждане, а избирательная коллегия, состоящая из 300 человек. Победителем стал единственный кандидат (от «Грузинской мечты») Михаил Кавелашвили.

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе выражал надежду, что Зурабишвили не нужно будет силой выдворять из президентской резиденции, и она самостоятельно покинет здание после истечения срока своих полномочий.

Ранее Кобахидзе объяснил, в чем сходство «Майдана» на Украине и протестов в Тбилиси.