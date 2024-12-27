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В Грузии объяснили, в чем сходство «майдана» на Украине и протестов в Тбилиси

Премьер Кобахидзе: эмоции майдана в Киеве и акций в Грузии были искусственными
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РИА Новости

Эмоции «майдана» на Украине в 2014 году были искусственными. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«Такими же они были сейчас в Грузии (на акциях оппозиции). Это координированные действия с целью распространения идеологии либерального фашизма, беспорядков, смены властей», — подчеркнул Кобахидзе.

Он напомнил, что до «майдана» Украина была государством с суверенитетом и развивающейся экономикой, а сейчас находится в крайне тяжелой ситуации.

«Вот к чему обычно приводят искусственно навязанные извне эмоции», — заключил политик.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа.

14 декабря в Грузии прошли выборы президента по новой системе: впервые главу государства выбирали не граждане, а избирательная коллегия, состоящая из 300 человек. Победителем стал единственный кандидат (от правящей партии «Грузинская мечта») Михаил Кавелашвили.

Действующий грузинский лидер Саломе Зурабишвили при этом сообщила, что не сдаст мандат 29 декабря.

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