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В РФ создадут инфосистему «Национальный словарный фонд»

Правительство РФ утвердило постановление о Национальном словарном фонде
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Brian Snyder/Reuters

В России появится информационная система «Национальный словарный фонд». Об этом сообщает Telegram-канал правительства РФ.

Отмечается, что система будет способствовать повышению общей грамотности россиян, а также защите, сохранению, распространению и развитию русского языка, и поддержке русскоязычной среды за рубежом.

«Новый ресурс будет содержать информацию о нормах современного русского литературного языка, зафиксированных в нормативных словарях и словарях, содержащих сведения о развитии норм русского литературного языка», — говорится в сообщении.

В правительстве уточнили, что ресурс будет общедоступным и бесплатным, а данные на нем будут обновляться каждые пять лет.

До этого президент России Владимир Путин подписал закон о запрете приема в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком.

Согласно закону, зачисление иностранцев в школы возможно только при условии успешного прохождения бесплатного экзамена по русскому языку в государственной или муниципальной общеобразовательной организации.

Ранее было названо число детей мигрантов, обучающихся в российских школах.

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