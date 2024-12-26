Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Медведев назвал число детей мигрантов, обучающихся в российских школах

Медведев: более 200 тысяч детей мигрантов обучаются в школах России
close
Илья Питалев/РИА Новости

Более 200 тысяч детей мигрантов учатся в российских школах, у почти половины из них уровень владения русским недостаточный. Об этом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил на совещании по вопросам совершенствования миграционного законодательства, видеозапись выступления опубликована на странице его во «ВКонтакте».

Он объяснил пребывание семей мигрантов в России необходимостью обучения детей иностранных работников в российской школе. По его словам, таких детей в образовательных организациях много.

11 декабря Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о запрете зачислять в школы России детей мигрантов, не владеющих русским языком. Авторами законопроекта выступили председатель нижней палаты Вячеслав Володин, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и другие парламентарии.

Согласно закону, зачисление иностранцев в школы возможно только при условии успешного прохождения бесплатного экзамена по русскому языку в государственной или муниципальной общеобразовательной организации.

Ранее в РПЦ назвали «верным и нужным» запрет приема детей мигрантов в школы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами