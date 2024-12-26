Медведев назвал число детей мигрантов, обучающихся в российских школах

Медведев: более 200 тысяч детей мигрантов обучаются в школах России

Более 200 тысяч детей мигрантов учатся в российских школах, у почти половины из них уровень владения русским недостаточный. Об этом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил на совещании по вопросам совершенствования миграционного законодательства, видеозапись выступления опубликована на странице его во «ВКонтакте».

Он объяснил пребывание семей мигрантов в России необходимостью обучения детей иностранных работников в российской школе. По его словам, таких детей в образовательных организациях много.

11 декабря Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о запрете зачислять в школы России детей мигрантов, не владеющих русским языком. Авторами законопроекта выступили председатель нижней палаты Вячеслав Володин, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и другие парламентарии.

Согласно закону, зачисление иностранцев в школы возможно только при условии успешного прохождения бесплатного экзамена по русскому языку в государственной или муниципальной общеобразовательной организации.

Ранее в РПЦ назвали «верным и нужным» запрет приема детей мигрантов в школы.