Число погибших при крушении самолета в Южной Корее выросло

«Рёнхап»: число погибших в авиакатастрофе в Южной Корее выросло до 167

Число погибших в авиакатастрофе в Южной Корее выросло до 167 человек. Об этом сообщило агентство «Рёнхап» со ссылкой на пожарные службы.

Журналисты пояснило, что эти данные актуальны на 17:11 по местному времени (11:11 мск).

Летевший из Бангкока Boeing 737 авиакомпании Jeju Air потерпел крушение в южнокорейском аэропорту Муан 29 декабря в 3:07 мск.

Всего на борту находился 181 человек. Среди них 173 корейца и два поданных Таиланда. Россиян в салоне лайнера не было. По предварительным данным, выжили только три человека, которые находились в хвосте воздушнеого судна во время ЧП.

При посадке лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в бетонное заграждение, а затем взорвался. Самолет почти полностью уничтожен взрывом. Крушение в Муане — первая авиакатастрофа за 20-летнюю историю крупнейшего лоукостера страны Jeju Air, а разбившееся воздушное судно 15 лет летало без инцидентов.

Предварительной причиной катастрофы назвали отказ системы шасси из-за столкновения с птицами. В спасательной операции задействованы около 180 военных, пожарные машины и машины скорой помощи.

Ранее журналисты рассказали о состоянии выживших в авиакатастрофе в Республике Корея.