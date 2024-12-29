В Южной Корее рассказали о состоянии выживших в авиакатастрофе

YTN: выжившие в авиакатастрофе в Южной Корее находятся в нормальном состоянии

Медики оценивают состояние выживших в авиакатастрофе в Южной Корее как нормальное, сообщает телеканал YTN.

Отмечается, что оба выживших — члены экипажа, мужчина и 20-летняя стюардесса. Они находились в хвостовой части самолета, которая отломилась от фюзеляжа во время удара.

Мужчина сообщил, что пристегнулся во время посадки и больше ничего не помнит. У него диагностировали травму головы и перелом костей в районе плеча. Жизни стюардессы ничего не угрожает.

29 декабря в международном аэропорту Муан (Южная Корея) потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Jeju Air, следовавший рейсом из Бангкока.

Причиной аварии могла стать неисправность шасси после столкновения с птицами. Спасательные работы продолжаются, власти начали расследование.

Самолет на большой скорости выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение, после чего разломился на несколько частей и загорелся. Пожар удалось потушить спустя несколько часов после начала спасательной операции.

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