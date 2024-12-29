Стала известна причина пожара на овощебазе в Краснодарском крае

Пожар на овощебазе в Динском районе Краснодарского края мог произойти из-за короткого замыкания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Отмечается, что по факту возгорания была организована проверка.

«По предварительным данным, пожар произошел в результате короткого замыкания, пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.

О том, что на овощебазе в поселке Агроном произошел пожар на площади 1000 кв. метров, сообщал Telegram-канал МЧС по Краснодарскому краю.

Позже площадь пожара увеличилась до 1400 кв. метров. К месту возгорания направлен пожарный поезд.

Ночью сообщалось, что в Приморском районе Санкт-Петербурга на территории храма Архангела Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных случился пожар. По данным МЧС, возгорание произошло в двух бытовках, размером 2,5х6 метров каждая. В МЧС отметили, что горение происходило по всей площади.

Ранее в районе ВДНХ в Москве загорелся рейсовый автобус.