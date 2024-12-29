МЧС: в Краснодарском крае горит овощебаза на площади 1000 кв. м

В Краснодарском крае произошел крупный пожар на овощебазе, сообщает Telegram-канал МЧС по Кубани.

Отмечается, что пожар произошел в поселке Агроном на улице Школьная. Загорелось складское помещение для хранения овощей и фруктов.

Позже в МЧС сообщили, что площадь пожара увеличилась до 1400 квадратных метров. К месту возгорания направлен пожарный поезд.

До этого в Приморском районе Санкт-Петербурга на территории храма Архангела Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных произошел пожар.

По данным МЧС, возгорание произошло в двух бытовках, размером 2,5х6 метров каждая. В МЧС отметили, что горение происходило по всей площади.

В 21:45 пожар был ликвидирован, к ликвидации возгорания МЧС привлекло три единицы техники и 15 человек личного состава. Информации о пострадавших в результате пожара не поступало.

Ранее в районе ВДНХ в Москве загорелся рейсовый автобус.