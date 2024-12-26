Появилось видео, как на ВДНХ загорелся автобус с пассажирами

В Москве на ВДНХ автобус с пассажирами загорелся и попал на видео

В столице в районе ВДНХ загорелся автобус с пассажирами. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Что там, Москва?» со ссылкой на очевидцев.

На кадрах видно, что задняя часть автобуса №903 охвачена огнем. Рядом с транспортом лежит огнетушитель — судя по всему, он не помог потушить пожар. При этом видно, что водитель автобуса в какой-то момент забегает обратно в транспорт.

На месте работают экстренные службы. По данным Мосгортранса, пострадавших нет. Причины возгорания неизвестны.

До этого массовая автомобильная авария произошла в центре Москвы.

«Автобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями на Зубовском бульваре около Музея Москвы», — передавали РИА Новости.

Отмечается, что у автобуса повреждено лобовое стекло и фары. Сильных повреждений другие участники ДТП не получили.

Ранее полицейскую машину сожгли коктейлями Молотова в Екатеринбурге.