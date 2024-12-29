На территории петербургского храма Архангела Михаила произошел пожар

В Приморском районе Санкт-Петербурга на территории храма Архангела Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба городского МЧС в Telegram-канале.

«28 декабря в 21:31 поступило сообщение о пожаре по адресу: Приморский район, ул. Ольховая, д. 17, литер А», — говорится в сообщении.

По данным чрезвычайного ведомства, возгорание произошло в двух бытовках, размером 2,5х6 метров каждая. В МЧС отметили, что горение происходило по всей площади.



В 21:45 пожар был ликвидирован, к ликвидации возгорания МЧС привлекло три единицы техники и 15 человек личного состава. Информации о пострадавших в результате пожара не поступало.

Вечером в среду, 18 декабря, в подмосковном Сергиевом Посаде загорелась колокольня в Троице-Сергиевой лавре. На территорию обители заехали четыре пожарные машины и две кареты скорой помощи. Вскоре возгорание локализовали, а затем полностью ликвидировали. По данным МЧС, горело межъярусное перекрытие.

Колокольня лавры построена в XVIII веке, ее высота вместе с крестом — более 87 метров. В ней находится крупнейший из действующих колоколов в России.

Ранее в Балашихе произошел сильный пожар.