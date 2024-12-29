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В России страховые пенсии проиндексируют в феврале

Минтруд: в феврале пенсии увеличат до уровня фактической инфляции
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Павел Лисицын/РИА Новости

В России с 1 января 2025 года страховые пенсии для работающих и неработающих пенсионеров проиндексируют до уровня фактической инфляции. Об этом сообщили в пресс-службе министерства труда, передает РИА Новости.

«В феврале пенсии будут дополнительно увеличены до уровня фактической инфляции 2024 года», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, точный размер пенсии будет известен к середине января, когда Росстат представит данные фактической инфляции за предыдущий год. В феврале пенсионеры получат увеличенные выплаты, а также дополнительные средства за январь.

В Минтруде отметили, что принятая мера затронет около 37 млн человек.

Накануне в Госдуме рассказали, что некоторые россияне получат пенсию за январь уже в декабре. Речь о гражданах, у которых даты перечислений выплат приходятся на праздники, с 1 по 9 января.

22 декабря сообщалось, что социальная доплата для пенсионеров в Москве вырастет с наступлением 2025 года, сумма ежемесячной выплаты составит до 25 850 рублей.

Ранее стало известно, что в России с 1 октября 2025 года повысят военные пенсии.

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