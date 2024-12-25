В Госдуме объяснили, кто из россиян получит пенсию и субсидии в декабре

Некоторые российские пенсионеры в декабре досрочно получат пенсию за январь. Это затронет тех, кому выплаты перечисляют через банковские счета в то же время, когда будут новогодние каникулы, объяснил RT член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

«Выплаты поступят заранее для тех, у кого даты перечислений приходятся на праздники, с 1 по 9 января», — пояснил депутат.

Это правило распространится не только на пенсии, но и на другие виды пособий, в том числе на выплаты по беременности, по уходу за ребенком, помощь малоимущим семьям и так далее. Все эти категории граждан, которым должны были перечислить средства в начале января, получат их в декабре до праздников, заключил парламентарий.

Напомним, в Соцфонде объясняли, что досрочные выплаты пенсий в этом году произведут до 28 декабря. Это касается всех видов пенсии, включая страховые и социальные, а также накопительные, пенсии по старости и по инвалидности. А в праздники доставка пенсии будет осуществляться с учетом графика работы отделений почтовой связи.

Ранее стало известно, что в России с 1 октября 2025 года повысят военные пенсии.