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Москвичам увеличат размер социальной доплаты к пенсиям

Социальная доплата для пенсионеров в Москве вырастет с 1 января до 25 850 рублей
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Социальная доплата для пенсионеров в Москве вырастет с наступлением 2025 года, сумма ежемесячной выплаты составит до 25 850 рублей. Об этом РИА Новости рассказала председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

Она пояснила, что региональная доплата зависит от срока проживания пенсионера в Москве. Кроме того, она полагается только неработающим пенсионерам.

Если гражданин живет в российской столице менее 10 лет, то он может рассчитывать на 17 897 рублей ежемесячно. Если более 10 лет — ему будут выплачивать 25 850 рублей.

Вопрос индексаций непосредственно пенсий относится к компетенции Социального фонда Российской Федерации, напомнила она.

Сообщалось также, что россияне, которые получили I группу инвалидности или достигли 80-летия в декабре 2024 года, будут получать удвоенную фиксированную выплату к пенсии с января следующего года.

Ранее в Госдуме высказались об идее выплаты 13-й пенсии на день рождения.

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