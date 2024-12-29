Подозреваемый в госизмене признался, что получил задание от разведки Украины

Задержанный по подозрению в госизмене мужчина признался на допросе ФСБ, что в мае 2024 года получил от военной разведки Украины задание собирать данные о нефтебазах в Подмосковье. Об этом пишет РИА Новости.

Мужчина заявил, что осознавал, что собранные данные могли быть использованы Киевом против безопасности России.

В ФСБ сообщали, что мужчина по заданию куратора за денежное вознаграждение собирал и передавал фотографии топливно-энергетического комплекса, который расположен на территории Московской области.

До этого сообщалось, что Мещанский районный суд Москвы отправил в СИЗО местного жителя по фамилии Чистяков. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

24 декабря Челябинский областной суд приговорил майора полиции в отставке к 16 годам колонии за госизмену. Бывший полицейский принадлежал к террористической организации, деятельность которой координировалась главным управлением разведки министерства обороны и службой безопасности Украины.

Ранее экс-главу МВД Украины обвинили в госизмене.