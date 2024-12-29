На место крушения самолета в Республике Корея прибыли более 1500 специалистов

В работах на месте крушения лайнера в Южной Корее задействовали 1562 человека

Более 1500 сотрудников экстренных служб, военных и правоохранителей привлекли к работам на месте падения пассажирского самолета в провинции Южная Чолла в Республике Корея. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство государственных территорий, инфраструктуры и транспорта страны.

По данным ведомства, в поисково-спасательной операции задействовали 455 полицейских и 340 военнослужащих. Также на место происшествия прибыли 490 сотрудников экстренных служб, включая спасателей и медиков. Кроме того, к работе подключились представители региональных органов власти.

«Всего — 1562 человека», — говорится в материале.

29 декабря в аэропорту Муан, расположенном в провинции Южная Чолла, потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737. Воздушное судно принадлежало компании Jeju Air и летело из Бангкока.

При посадке лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в бетонное заграждение. В результате самолет взорвался и был почти полностью уничтожен. Предварительно, причиной ЧП стал отказ системы шасси из-за столкновения воздушного судна с птицами.

На борту находился 181 человек, включая шесть членов экипажа. Среди них были 173 гражданина Республики Корея и два гражданина Таиланда.

По последней информации, в результате авиакатастрофы выжили всего три человека. Спасатели нашли их в хвостовой части самолета.

Ранее в посольстве Москвы в Сеуле прокомментировали крушение Boeing 737.