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В Южной Корее предупреждали разбившийся самолет об угрозе столкновения с птицами

Yonhap: аэропорт Муан предупреждал разбившийся Boeing 737-800 об угрозе птиц

В Южной Корее диспетчеры аэропорта Муан предупреждали разбившийся самолет Boeing 737-800 об опасности столкновения с птицами. Об этом сообщает агентство Yonhap.

По данным агентства, падение самолета произошло из-за неисправности шасси. Очевидцы трагедии сообщили, что за пять минут до падения было слышно «металлический скрежет». После этого раздалось несколько взрывов.

«Когда самолет приземлялся на взлетно-посадочную полосу, он столкнулся со стаей птиц, приближавшихся с противоположной стороны», — говорится в статье.

Летевший из Бангкока Boeing 737 авиакомпании Jeju Air потерпел крушение в южнокорейском аэропорту Муан в 3:07 мск.

Всего на борту находился 181 человек. Среди них 173 корейца и два поданных Таиланда. Россиян в салоне лайнера не было. По предварительным данным, выжили только три человека, которые находились в хвосте лайнера во время ЧП.

При посадке лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в бетонное заграждение, а затем взорвался. Самолет почти полностью уничтожен взрывом. Крушение в Муане — первая авиакатастрофа за 20-летнюю историю крупнейшего лоукостера страны Jeju Air, а разбившееся воздушное судно 15 лет летало без инцидентов.

Ранее сообщалось, что на борту упавшего в Южной Корее самолета накануне произошла нештатная ситуация.

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Крушение Boeing в Южной Корее
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