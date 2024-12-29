Стали известны подробности смертельного отравления красноярских детей

Погибшие в селе Красная Сопка Красноярского края четверо детей более 10 часов вдыхали токсичные вещества из-за распыленных средств от насекомых. Об этом сообщил ТАСС руководитель управления криминалистики ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасии Артем Кротов.

По данным эксперта, токсические пиретроиды могли попасть в организм детей несколькими путями. Например, через всасывание через кожу и слизистые при соприкосновении с загрязненными предметами, одеждой, постельным бельем и так далее. Также дети могли вдыхать влажный воздух, в том числе пары инсектицидного средства. Еще один путь проникновения вещества в организм детей — через желудочно-кишечный тракт. То есть дети могли съесть продукты, на которых осели химикаты после обработки квартиры.

Трагедия случилась в конце сентября, когда шесть членов семьи из села Красная Сопка почувствовали сильное недомогание после ужина пельменями и курицей из местного магазина. Из всей семьи остались в живых только отец и мать — женщина была на девятом месяце беременности. Утром 23 сентября пара пришла в сознание.

В СК отмечали, что приоритетной версией произошедшего является попадание в организм компонентов средства от насекомых. При этом следствие установило, что содержимое баллонов с дихлофосом в доме соответствует заявленному у производителя. 27 сентября в СК сообщили, что в организмах погибших детей обнаружили наличие компонентов инсектицидного средства.

В начале декабря отца детей отпустили под подписку о невыезде.

Ранее глава отравившейся в Красноярском крае семьи рассказал о трагедии.