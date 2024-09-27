Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава отравившейся под Красноярском семьи рассказал о случившемся

Глава отравившейся под Красноярском семьи признал, что дом плохо проветрили

close
Прокуратура Красноярского края

Глава семьи, которая отравилась в Красноярском крае, признался, что дом плохо проветрили после обработки дихлофосом. Об этом РИА Новости сообщили в Следственном комитете России.

По его словам, в доме открыли лишь одну форточку.

До этого экспертиза показала наличие в организмах отравившихся в селе Красная Сопка Красноярского края детей компонентов неизвестного инсектицидного средства. Компоненты инсектицидов нашли также и на шерсти котенка, которого нашли рядом с домом, где произошла трагедия.

Эксперты оценили вероятность версии отравления семьи дихлофосом. По словам директора Института аналитической токсикологии Сергея Ловцевича, на практике такое встречается, но в легкой и средней степени тяжести.

21 сентября шесть членов семьи из села Красная Сопка почувствовали сильное недомогание после ужина пельменями и курицей из местного магазина. Из всей семьи остались в живых только отец и мать — женщина на девятом месяце беременности. Утром 23 сентября пара пришла в сознание.

Ранее СК сообщил об изъятии средств от насекомых из магазинов поселка в Красноярском крае.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами