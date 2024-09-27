Глава отравившейся под Красноярском семьи рассказал о случившемся

Глава семьи, которая отравилась в Красноярском крае, признался, что дом плохо проветрили после обработки дихлофосом. Об этом РИА Новости сообщили в Следственном комитете России.

По его словам, в доме открыли лишь одну форточку.

До этого экспертиза показала наличие в организмах отравившихся в селе Красная Сопка Красноярского края детей компонентов неизвестного инсектицидного средства. Компоненты инсектицидов нашли также и на шерсти котенка, которого нашли рядом с домом, где произошла трагедия.

Эксперты оценили вероятность версии отравления семьи дихлофосом. По словам директора Института аналитической токсикологии Сергея Ловцевича, на практике такое встречается, но в легкой и средней степени тяжести.

21 сентября шесть членов семьи из села Красная Сопка почувствовали сильное недомогание после ужина пельменями и курицей из местного магазина. Из всей семьи остались в живых только отец и мать — женщина на девятом месяце беременности. Утром 23 сентября пара пришла в сознание.

Ранее СК сообщил об изъятии средств от насекомых из магазинов поселка в Красноярском крае.