Перепутали приправу и яд для мух: трое детей умерли, поужинав пельменями

В красноярском селе многодетная семья попала в больницу, поужинав пельменями и курицей из местного магазина. Троих из четверых детей врачи не смогли спасти. Выжившие, в числе которых беременная женщина, остаются в тяжелом состоянии. Среди версий произошедшего — роковая ошибка: во время готовки семья могла перепутать приправу с отравой для мух.

Третий ребенок умер в Красноярском крае после того, как поел мяса из сельского магазина. О его гибели сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета (СК).

«Несмотря на оказываемую медицинскую помощь, скончалась 11-летняя девочка», — заявили в ведомстве.

Погибшие дети — из одной семьи , проживающей в селе Красная Сопка Назаровского района. Всего в ней было четверо детей в возрасте 6, 11, 12 и 13 лет. Мать сейчас беременна пятым ребенком. После отравления в живых остались только 12-летняя девочка и родители, все они находятся в тяжелом состоянии, сообщил Telegram-канал Kras Mash.

Вся семья почувствовала себя плохо утром 21 сентября. Накануне вечером они поужинали пельменями и курицей из местного магазина «Олимп».

«Около 6 часов утра у всех членов семьи появились признаки кишечного расстройства: тошнота, головокружение, рвота», — рассказали в СК.

К 11:00 пострадавшие обратились к врачам, но было слишком поздно. До 15:30 двое детей скончались в ближайшей больнице «в результате резкого ухудшения самочувствия», как следует из следственных сводок. Остальных санитарная авиация перевезла на лечение в Красноярск.

Плохие полуфабрикаты или яд от мух: что убило детей

СК возбудил дело о производстве, хранении либо сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК). Под подозрение попал магазин «Олимп», где семья купила съеденное. «Подозрительную продукцию» оттуда изъяли на экспертизу. Владелец на допросе рассказал, что пельмени давно закупает из Абакана, раньше нареканий на них не было. Курицу брал у «крупного агрохолдинга». Всего у магазина три поставщика полуфабрикатов из города Назарово, Красноярска и Хакасии, уточнили в СК.

Однако дело может быть не в продуктах, считают местные. Они рассказали журналистам, что отравившееся родители хранили на кухне отраву для мух, которую можно перепутать с приправами.

«Говорят, когда готовили пельмени, стояли у них рядом приправа <...> и отрава от мух. И якобы они перепутали, эту отраву от мух насыпали вместо приправы», — пояснила продавщица «Олимпа».

Женщина отметила, что больше никто из сельчан не жаловался на самочувствие. Если бы дело было в продуктах из магазина, «уже бы полдеревни пострадало», подчеркнула она. Сотрудница добавила, что сама покупает в «Олимпе» еду и тоже ела курицу.

Пользователи интернета тем временем отмечают антисанитарию в доме пострадавшей семьи, которую следователи засняли на видео во время необходимых проверок.

«Уличная обувь на кухне стоит, везде пивные бутылки, все ободранное и в плесени, пепельница рядом с постелью. Явно семья маргиналов. Такие в пьяном угаре могли в пельмени крысиный яд, например, по ошибке вместо соли положить», — рассуждают комментаторы.

В то же время местная жительница Ольга в беседе с «Газетой.Ru» назвала семью благополучной. Беспорядок в доме, по ее словам, остался после правоохранителей.

«Семья благополучная, на учете нигде не состоит. Мать беременная вроде как не работает, а отец в ЖКХ. Дети в школу ходили и на улице постоянно чистые. Отец, бывало, пил пиво, но редко. Не алкаши. Там [в доме] была проверка, из-за этого все перевернуто, но и обои всего лишь в одной комнате оборваны — видимо, не успели сделать ремонт», — сказала Ольга.

Региональная прокуратура подтвердила, что семья «по месту жительства характеризуется положительно» и не состоит на учете.

Следователи со своей стороны сообщили, что нашли в доме семьи средство от насекомых.

«Рассматриваются несколько версий произошедшего, включая отравление продуктами питания, приобретенными в магазине, а также попадание в приготовленную пищу опасного для жизни вещества», — резюмировала прокуратура.