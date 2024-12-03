Отцу погибших в Красноярском крае детей избрали меру пресечения

Отца детей, погибших от отравления в поселке Красная Сопка Красноярского края, пока отпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе СК.

34-летний глава семейства проходит подозреваемым по делу о причинении смерти по неосторожности, ему может грозить до четырех лет лишения свободы. Следователи предъявили ему обвинение.

Установлено, что накануне трагедии мужчина обработал помещение дома от насекомых инсектицидным средством. При распылении он не проветрил комнаты и не вымыл поверхности после обработки. Свою вину в случившемся мужчина признал, но его не задержали.

Трагедия случилась в конце сентября, когда шесть членов семьи из села Красная Сопка почувствовали сильное недомогание после ужина пельменями и курицей из местного магазина. Из всей семьи остались в живых только отец и мать — женщина была на девятом месяце беременности. Утром 23 сентября пара пришла в сознание.

В СК отмечали, что приоритетной версией произошедшего является попадание в организм компонентов средства от насекомых. При этом следствие установило, что содержимое баллонов с дихлофосом в доме соответствует заявленному у производителя. 27 сентября в СК сообщили, что в организмах погибших детей обнаружили наличие компонентов неизвестного инсектицидного средства.

Ранее глава отравившейся в Красноярском крае семьи рассказал о трагедии.