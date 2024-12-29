Южнокорейская Jeju Air сообщила, что упавший самолет летал без аварий

Jeju Air заявила, что упавший в Муане самолет 15 лет летал без инцидентов

Авиакомпания Jeju Air, чей пассажирский самолет потерпел крушение в Муане в Южной Корее, заявила, что упавший борт 15 лет летал без аварий. Об этом пишет агентство «Рёнхап».

Как сообщило агентство Newsis, самолет произвели в августе 2009 года и с момента ввода в эксплуатацию борт летал без нареканий. Авиакомпания пообещала выяснить точные причины и обстоятельства трагедии.

Boeing 737 южнокорейской авиакомпании Jeji Air потерпел крушение при посадке в аэропорту Муан в 300 км к юго-западу от Сеула.

Причиной катастрофы, предположительно, стали птицы, с которыми столкнулся самолет, в результате чего у него не раскрылось одно из шасси. Лайнер на большой скорости выкатился за взлетно-посадочную полосу и врезался в ограждение.

По предварительной информации, почти все пассажиры и члены экипажа (181 человек) не выжили. Россиян среди них не было. Спасательные работы продолжаются, власти начали расследование.

Ранее в сети появилось видео того, как в двигатель разбившегося Boeing 737 попала птица.