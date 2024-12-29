Число подтвержденных жертв авиакатастрофы в Южной Корее превысило 80 человек

Число подтвержденных жертв авиакатастрофы в аэропорту Муан в Южной Корее выросло с 64 до 85 человек. Об этом сообщило агентство «Рёнхап».

Лайнер Boeing 737-800 прилетел из Бангкока. По данным журналистов, на борту находились 175 пассажиров — 173 гражданина Республики Корея и два подданных Таиланда, а также шесть членов экипажа.

Местные СМИ утверждают, что выжило лишь два человека.

Boeing 737 южнокорейской авиакомпании Jeji Air, потерпел крушение при посадке в аэропорту Муан в 300 км к юго-западу от Сеула.

Причиной катастрофы, предположительно, стали птицы, с которыми столкнулся самолет, в результате чего у него не раскрылось одно из шасси. Лайнер на большой скорости выкатился за взлетно-посадочную полосу и врезался в ограждение.

По предварительной информации, погибли почти все из 181 находившегося на борту человека. Россиян среди них не было.

Ранее появилось видео крушения самолета в Южной Корее.