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В Южной Корее заявили о гибели почти всех людей на борту разбившегося Boeing 737

«Рёнхап»: почти все люди на борту упавшего в Южной Корее самолета погибли
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Максим Блинов/РИА «Новости»

Все пассажиры и члены экипажа упавшего в Южной Корее самолета Boeing 737, за исключением двух спасенных человек, могли погибнуть. Об этом пишет «Рёнхап» со ссылкой на Национальное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями.

«Предположительно, все находившиеся на борту люди, за исключением двух спасенных, погибли», — говорится в материале.

Самолет, принадлежащий компании Jeju Air, потерпел крушение 29 декабря в южнокорейской провинции Южная Чолла. Воздушное судно следовало из Бангкока и должно было приземлиться в аэропорту в уезде Муан.

По информации СМИ, лайнер дважды заходил на посадку. В первый раз пилоты не смогли посадить самолет и были вынуждены пойти на дополнительный круг. Позже члены экипажа приняли решение совершить посадку на фюзеляж — без шасси, но не смогли сбросить скорость. В результате воздушное судно выехало за взлетно-посадочную полосу и врезалось в ограждение, после чего произошел взрыв.

Всего на борту самолета находился 181 человек, включая шесть членов экипажа. Прибывшие на место происшествия сотрудники экстренных служб нашли двух выживших людей при осмотре хвостовой части воздушного судна.

Ранее в сети появилось видео того, как в двигатель разбившегося Boeing 737 попала птица.

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