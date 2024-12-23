В США произошло столкновение двух легкомоторных самолетов

В аэропорту Хьюстона в штате Техас столкнулись два легкомоторных самолета сразу после посадки. Об этом сообщает The Sun.

По данным издания, авария произошла 11 декабря. Лайнер Grumman American AA-5 Traveler следовал из Галвестона, но на подлете к аэропорту Пирленд у него отказали гарнитуры и средства связи. Пилоту пришлось совершить аварийную посадку. В нескольких метрах от места посадки приземлялся борт Cessna 182T Skylane. Пилот второго судна не знал о преследующемся лайнере, так как с ним не вышли на связь.

По словам одного из очевидцев событий, в неисправном судне винт проделал дыру в левой части фюзеляжа и разрушил боковую часть.

Самолеты получили значительные повреждения, пассажиры не пострадали.

До этого частный самолет упал спустя несколько минут после взлета из аэропорта Канела в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии. По предварительной информации, на борту судна могло находиться 10 человек.

Ранее пассажиру, сорвавшему рейс из Пуэрто-Рико в Нью-Йорк, пригрозили 20 годами тюрьмы.