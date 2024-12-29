Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Завершено следствие в отношении бывших руководителей департаментов «Станкина»

ТАСС: завершено следствие по делу в отношении экс-глав департаментов «Станкина»
close
stankin.ru

Расследование по уголовному делу в отношении экс-директора административно-хозяйственного департамента Московского государственного технического университета «Станкин» Виталия Людкова и бывшего директора департамента правового обеспечения вуза Александра Крылова завершено. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Обвиняемые знакомятся с материалами уголовного дела», — отметил собеседник агентства.

По данным издания, объем дела составил 13 томов.

Людков обвиняется в покушении на взятку в особо крупном размере, а Крылов — в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Крылов и Людков совершили преступления при заключении контракта на поставку и монтаж системы видеонаблюдения в зданиях МГТУ.

В начале декабря сообщалось, что ректора МГТУ «Станкин» Владимира Серебренного допросили в качестве свидетеля в рамках уголовного дела о мошенничестве и взятках, возбужденного в отношении сотрудников учебного заведения. Он дал показания в отношении главного бухгалтера «Станкина» Элеоноры Лихачевой, обвиняемой в особо крупном мошенничестве и получении более 10 взяток.

Ранее двух топ-менеджеров РЖД обвинили во взяточничестве на 105 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами