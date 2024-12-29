Завершено следствие в отношении бывших руководителей департаментов «Станкина»

Расследование по уголовному делу в отношении экс-директора административно-хозяйственного департамента Московского государственного технического университета «Станкин» Виталия Людкова и бывшего директора департамента правового обеспечения вуза Александра Крылова завершено. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Обвиняемые знакомятся с материалами уголовного дела», — отметил собеседник агентства.

По данным издания, объем дела составил 13 томов.

Людков обвиняется в покушении на взятку в особо крупном размере, а Крылов — в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Крылов и Людков совершили преступления при заключении контракта на поставку и монтаж системы видеонаблюдения в зданиях МГТУ.

В начале декабря сообщалось, что ректора МГТУ «Станкин» Владимира Серебренного допросили в качестве свидетеля в рамках уголовного дела о мошенничестве и взятках, возбужденного в отношении сотрудников учебного заведения. Он дал показания в отношении главного бухгалтера «Станкина» Элеоноры Лихачевой, обвиняемой в особо крупном мошенничестве и получении более 10 взяток.

Ранее двух топ-менеджеров РЖД обвинили во взяточничестве на 105 млн рублей.