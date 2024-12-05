Ректора МГТУ «Станкин» допросили в качестве свидетеля

Ректор МГТУ «Станкин» Владимир Серебренный допрошен в качестве свидетеля в рамках уголовного дела о мошенничестве и взятках, возбужденного в отношении сотрудников учебного заведения. Об этом сообщает ТАСС.

Со ссылкой на материалы дела агентство указывает, что Серебренный дал показания в отношении главного бухгалтера «Станкина» Элеоноры Лихачевой, обвиняемой в особо крупном мошенничестве и получении более 10 взяток.

5 декабря сообщалось, что в Москве суд арестовал экс-главу административно-хозяйственного департамента Московского государственного технического университета (МГТУ) «Станкин» Виталия Людкова, которого обвиняют в покушении на получение взятки при поставках и монтаже системы видеонаблюдения в зданиях «Станкина» в рамках госконтракта.

Обвиняемый не отрицает факт своей причастности к инкриминируемому ему преступлению, активно сотрудничает со следствием, но выражает несогласие с квалификацией преступления.

Ранее сообщалось, что двух топ-менеджеров РЖД обвинили во взяточничестве на 105 млн рублей.