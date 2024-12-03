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Двух топ-менеджеров РЖД обвинили во взятках

Два топ-менеджера РЖД Кириллов и Савченко обвиняются во взятках на 105 млн руб

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Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Заместители начальника центральной дирекции закупок и снабжения филиала компании «Российские железные дороги» Олег Кириллов и Алексей Савченко обвиняются в получении взяток. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Кириллову и Савченко предъявлено обвинение, <…> сумма взяток, вменяемых им в вину, составляет порядка 105 млн рублей», — сказал источник.

До этого об обвинении Савченко и Кириллова во взятках сообщала пресс-служба Черемушкинского суда Москвы, который арестовал подельников в феврале 2024 года. Но суть обвинений стала известна только сейчас.

В Басманном суде Москвы пояснили, что по этому делу также проходят начальник транспортного отдела административно-хозяйственного управления филиала РЖД Денис Андреев и заместитель директора по экономике и финансам этого управления Денис Стрельцов.

В середине ноября бывшего замгубернатора Кузбасса Эдуарда Балабана обвинили в мошенничестве на 7 млн рублей. По данным следствия, фигурант дела в феврале 2022 года пообещал знакомому прекращение уголовного разбирательства в его отношении за денежное вознаграждение.

Ранее по подозрению в получении взятки задержали экс-главу Мелеузовского района Башкирии.

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