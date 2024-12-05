В Москве арестовали бывшего руководителя департамента «Станкина»

В Москве суд арестовал экс-главу административно-хозяйственного департамента Московского государственного технического университета (МГТУ) «Станкин» Виталия Людкова, которого обвиняют в покушении на получение взятки. Об этом, ссылаясь на материалы уголовного дела, сообщает ТАСС.

Людкова задержали в конце апреля. Он обвиняется в покушении на взятку в особо крупном размере при поставках и монтаже системы видеонаблюдения в зданиях «Станкина» в рамках госконтракта.

Обвиняемый не отрицает факт своей причастности к инкриминируемому ему преступлению, активно сотрудничает со следствием, но выражает несогласие с квалификацией преступления.

4 декабря сообщалось, что обвиняемый в мошенничестве директор департамента мониторинга и реагирования на киберугрозы Центра кибербезопасности и защиты ПАО «Ростелеком» Владимир Шадрин не признал вину.

2 декабря бывшего генерального директора АО «РЗМ-Технологии» (входит в госкорпорацию «Ростех») Юрия Зозулю приговорили к девяти годам лишения свободы за получение особо крупных взяток.

Ранее арестовали гендиректора «РАТМ Холдинга».