Житель Белгородской области оказался ранен в результате атаки беспилотника

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале о ранении мирного жителя при атаке беспилотника на движущийся автомобиль.

По словам главы региона, инцидент произошел в районе села Безымено Грайворонского округа. Гладков уточнил, что в результате сброса взрывного устройства водитель грузового автомобиля получил травмы. Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями головы доставили в Грайворонскую центральную районную больницу. После оказания необходимой медицинской помощи его перевезут в городскую больницу №2 Белгорода.

Днем 28 декабря Гладков сообщал, что беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали три населенных пункта в Белгородской области.

27 декабря губернатор заявил, что более 24 тысяч жителей Белгородской области в текущем году получили компенсации в связи с частичной или полной утратой имущества. По его словам, за последние недели власти предоставили выплаты 680 гражданам из приграничных муниципалитетов. Общая сумма средств, полученных утратившими имущество людьми, составила 51 млн рублей.

Ранее военные за ночь уничтожили 56 беспилотников над регионами России.