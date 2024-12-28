Военные за ночь уничтожили 56 беспилотников над регионами России

Минобороны: силы ПВО за ночь уничтожили 56 дронов ВСУ над тремя регионами РФ

Российские системы противовоздушной обороны в ночь на 28 декабря уничтожили 56 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регионами России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что 11 беспилотников сбиты над Белгородской областью, 28 — над воздушным пространством Воронежской области и 17 — над Ростовской областью.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что атаке подверглись города Каменск и Новошахтинск, а также Родионово-Несветайский, Усть-Донецкий и Красносулинский районы.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме заявили об угрозе для гражданских самолетов из-за атак БПЛА.