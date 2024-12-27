Глава Белгородской области рассказал о выплате компенсаций жителям региона

Гладков: за год более 24 тысяч жителей Белгородской области получили компенсации

Более 24 тыс. жителей Белгородской области в текущем году получили компенсации в связи с частичной или полной утратой имущества. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, за последние недели власти предоставили выплаты 680 гражданам из приграничных муниципалитетов. Общая сумма средств, полученных утратившими имущество людьми, составила 51 млн рублей.

«За 2024 год единоразовые выплаты в целом в Белгородской области получили более 24 тыс. человек на сумму почти 1,5 млрд рублей», — добавил глава российского субъекта.

Также он обратил внимание, что 26 декабря было выделено 340 млн рублей на компенсации владельцам получивших урон транспортных средств. Как отметил Гладков, средства на соответствующие цели поступили из внебюджетного фонда.

«Предстоит поврежденные автомобили, как всегда, провести независимую экспертизу. Затем муниципалитеты подают заявки [на выплаты]», — пояснил губернатор.

Глава российского субъекта добавил, что при возникновении каких-либо вопросов граждане могут обращаться к руководителям муниципальных образований. Если такой возможности нет, обращения будет принимать сам Гладков.

Ранее в Белгородской области в результате атаки украинского дрона пострадали три человека.