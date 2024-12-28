В Белгородской области сообщили об атаке ВСУ на три населенных пункта

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали три населенных пункта в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Белгородском районе в селе Отрадное FPV-дрон нанёс удар по припаркованному легковому автомобилю. В результате атаки разбито лобовое стекло, посечены капот и правая сторона машины», — заявил он.

По словам Гладкова, по предварительной информации пострадавших нет. Он добавил, что один из дронов атаковал жилой дом и выбил окна. Кроме того, атака украинской армии затронула поселок Малиновка и хутор Фироновка. На местах падения беспилотников были обнаружены обломки.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате атак украинских дронов в разных районах региона ранены три мирных жителя.

Днем 27 декабря губернатор сообщил, что более 24 тысяч жителей Белгородской области в текущем году получили компенсации в связи с частичной или полной утратой имущества. По его словам, за последние недели власти предоставили выплаты 680 гражданам из приграничных муниципалитетов. Общая сумма средств, полученных утратившими имущество людьми, составила 51 млн рублей.

Ранее над российскими регионами за ночь сбили 13 украинских беспилотников.