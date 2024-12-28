Депутат Госдумы призвал ООН оценить действия ВСУ, из-за которых в Актау рухнул самолет

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в комментарии RT после крушения самолета в Актау заявил, что многие российские аэропорты подвергаются атакам украинских БПЛА.

«Я не сомневаюсь в том, что самолет, который шел в Грозный, был подвержен атаке украинских беспилотных систем. У них есть разные модификации, которые могут наносить урон гражданским судам, и им все равно, есть там люди или нет людей», — сказал депутат.

Он приравнял произошедшее к терроризму и призвал ООН дать оценку инциденту.

Самолет, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря. Он не смог приземлиться в аэропорту назначения из-за сильного тумана, борт перенаправили в Махачкалу. Однако пилоты решили посадить воздушное судно в Актау, рассказав диспетчерам о «нештатной ситуации на борту». В итоге лайнер рухнул в трех километрах от Актау, на месте крушения начался пожар.

27 декабря министр транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что причиной крушения самолета стало «вмешательство извне». На следующий день президент России Владимир Путин позвонил своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву и извинился за инцидент с крушением пассажирского самолета. По словам российского лидера, самолет пытался зайти на посадку в Грозный, однако в этот момент административный центр Чечни, а также Владикавказ и Моздок были атакованы украинскими беспилотниками, и системы ПВО РФ отражали атаки.

Ранее политолог заявил об интриге в звонке Зеленского Алиеву сразу после Путина.