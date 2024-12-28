Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Принц Эндрю отказался выгуливать собак Елизаветы II

Принц Эндрю погрузился в депрессию и отказался выгуливать корги Елизаветы II
close
Global Look Press

Младший сын королевы Елизаветы II принц Эндрю впал в депрессию и отказался выгуливать корги своей матери. Об этом сообщает New York Post.

64-летний Эндрю перестал выводить на прогулку двух корги своей матери — Мьюика и Сэнди, которых он унаследовал после ее кончины в 2022 году. Принц передал ответственность за уход за питомцами прислуге, хотя ранее регулярно выгуливал собак самостоятельно. Герцог Йоркский совместно с бывшей женой, Сарой Фергюсон, делит опеку над собаками, несмотря на развод, – пара продолжает жить под одной крышей.

На протяжении своей жизни Елизавета II держала более 30 корги и дорги (помесь корги с таксой). В последние годы она была рядом лишь с двумя собаками — Мьюиком и Сэнди, которые теперь принадлежат Эндрю и Саре Фергюсон. Эти собаки были подарены принцем Эндрю маме во время пандемии COVID-19, чтобы поднять ей настроение.

В ноябре кусок торта со свадьбы королевы Елизаветы II был продан на аукционе за $2800.

Ранее король Таиланда приютил 13 собак, погибающих от голода.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами