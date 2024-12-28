Принц Эндрю отказался выгуливать собак Елизаветы II

Младший сын королевы Елизаветы II принц Эндрю впал в депрессию и отказался выгуливать корги своей матери. Об этом сообщает New York Post.

64-летний Эндрю перестал выводить на прогулку двух корги своей матери — Мьюика и Сэнди, которых он унаследовал после ее кончины в 2022 году. Принц передал ответственность за уход за питомцами прислуге, хотя ранее регулярно выгуливал собак самостоятельно. Герцог Йоркский совместно с бывшей женой, Сарой Фергюсон, делит опеку над собаками, несмотря на развод, – пара продолжает жить под одной крышей.

На протяжении своей жизни Елизавета II держала более 30 корги и дорги (помесь корги с таксой). В последние годы она была рядом лишь с двумя собаками — Мьюиком и Сэнди, которые теперь принадлежат Эндрю и Саре Фергюсон. Эти собаки были подарены принцем Эндрю маме во время пандемии COVID-19, чтобы поднять ей настроение.

В ноябре кусок торта со свадьбы королевы Елизаветы II был продан на аукционе за $2800.

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