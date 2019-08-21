Король Таиланда приютил 13 собак, погибающих от голода

Король Таиланда Маха Ватчиралонгкон (Рама Х) приютил 13 немецких догов, страдающих голодом, которых 19 августа нашли в дома разорившейся заводчицы в пригороде Бангкока. Об этом пишет издание The Nation Thailand.

Стало известно, что животных отправили на восстановительное лечение в ветеринарную клинику Касетсатского университета.

Сообщается, что далее собаки обеспечат довольствием при департаменте королевского двора.

Как отмечается, животные будут находиться под королевской опекой.

Ранее сообщалось, что собаки спасли восемь человек в море на празднике в Италии.