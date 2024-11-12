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Кусок торта со свадьбы королевы Елизаветы II был продан на аукционе за $2800

UPI: кусок свадебного торта Елизаветы II продали на аукционе за $2800

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Reeman Dansie Auctions

Кусок торта со свадьбы королевы Елизаветы II был продан на аукционе за $2800, пишет UPI.

На аукционе, организованном домом Reeman Dansie, был выставлен на продажу кусок торта со свадьбы королевы Елизаветы II и принца Филиппа, которая состоялась 20 ноября 1947 года. Уникальный 77-летний десерт был в итоге продан за $2800.

Кусок торта был аккуратно упакован в коробку, украшенную серебряным знаком отличия тогдашней принцессы Елизаветы. В комплект также входило напечатанное письмо от невесты и декоративная салфетка, что придает изделию дополнительную историческую ценность.

Торт был передан Мэрион Полсон, экономке королевского поместья Холируд в Эдинбурге, Шотландия, королевской четой в качестве памятного сувенира.

Ранее сообщалось, что остановившиеся во время крушения «Титаника» часы пассажира продадут за $100 тысяч.

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