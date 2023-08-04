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Памфилова рассказала, почему на Украине возродился нацизм

Памфилова связала возрождение нацизма на Украине с оболваниванием молодежи

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова встретилась с участниками Российского движения детей и молодежи «Движение первых», передает РИА Новости. В рамках мероприятия руководитель ЦИК передала одному из присутствующих свою личную книгу «И один в поле воин» украинского писателя Юрия Дольд-Михайлика.

«Хочу подарить вам лично мою самую любимую книгу... Я ее с трудом нашла. У меня она тоже была зачитана до дыр. Эта книга называется «И один в поле воин»... Она символичная. Она впервые была издана на украинском языке <...> Она сейчас особенно наполнена глубоким смыслом», — отметила Памфилова.

Она добавила, что если бы молодое поколение украинцев познакомилось с этой книгой 30 лет назад, то сейчас, вероятно, в стране бы не наблюдалось возрождение нацизма. Памфилова подчеркнула, что в итоге молодежь на Украине просто «оболванена» и относится с ненавистью к России.

«В нас этой ненависти нет. Мы все равно желаем украинскому народу очнуться от этого», — заключила Памфилова.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. В числе целей СВО в Москве называли денацификацию и демилитаризацию Украины, а также устранение исходящих с ее территории угроз безопасности страны. Решение о запуске спецоперации стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее Путин заявил, что российские бойцы в ходе СВО сражаются с прямыми последователями нацизма.

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