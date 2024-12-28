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Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму

Путин подписал указ об утверждении новой стратегии противодействия экстремизму
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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об утверждении в России новой стратегии противодействия экстремизму. Соответствующий документ размещен на портале нормативных актов.

В указе говорится, что Россия считает одной из главных задач в борьбе с экстремизмом «ликвидацию источника угроз, исходящих с территории Украины».

Также одним из факторов распространения экстремизма в РФ называется «противоправная деятельность мигрантов».

«Экстремисты все чаще обостряют национальный вопрос, продвигая тему «деколонизации» в РФ», — отмечается в указе.

Стратегия состоит из 72 пунктов и занимает почти 40 страниц. Помимо общих положений, она содержит оценку основных источников угроз экстремизма в современной России, а также цели и задачи государственной политики по противодействию этому явлению.

Кроме того, указ об утверждении стратегии противодействия экстремизму до 2025 года признается утратившим силу.

Ранее потребительский экстремизм назвали новым инструментом против России.

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