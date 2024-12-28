Русофобия и ксенофобия внесены в новую стратегию противодействия экстремизму

В новую стратегию противодействия экстремизму в РФ внесли русофобию и ксенофобию

Русофобия и ксенофобия внесены в стратегию противодействия экстремизму в России. Об этом свидетельствует указ президента России Владимира Путина, опубликованный в субботу на портале правовых актов.

В документе ксенофобия определяется как проявление ненависти или нетерпимости в отношении определенных социальных групп и общностей людей. Русофобия — как предвзятое, враждебное отношение к гражданам РФ, русскому языку и культуре.

Стратегия состоит из 72 пунктов и занимает почти 40 страниц. Помимо общих положений, она содержит оценку основных источников угроз экстремизма в современной России, а также цели и задачи государственной политики по противодействию этому явлению.

В документе одним из факторов распространения экстремизма в РФ называется также «противоправная деятельность мигрантов».

Кроме того, указ об утверждении стратегии противодействия экстремизму до 2025 года признается утратившим силу.

Ранее Путин призвал не допустить роста ксенофобии и исламофобии из-за «Крокуса».