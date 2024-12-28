После аварии в котельной дома в Самаре возбуждено уголовное дело

СК возбудил уголовное дело после аварии в котельной дома в Самаре

После аварии в котельной многоквартирного дома в Самаре следователи возбудили уголовное дело. Об этом сообщает региональное управление СК в Telegram-канале.

Как уточнили в ведомстве, дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан).

Днем 28 декабря стало известно о взрыве в котельной многоквартирного дома по адресу ул. Данилевского, 1А в Самаре. В городской администрации сообщили, что в результате произошедшего был поврежден электрический котел. Трое человек получили легкие травмы. Кроме того, в здании была разрушена межкомнатная перегородка. Власти открыли два пункта временного размещения для проживающих в доме на базе близлежащих школ и предоставили им травмы. В администрации добавили, что занимаются вопросом установки нового электрокотла, который позволит спустя несколько часов возобновить подачу отопления в дом.

Ранее под Екатеринбургом произошел взрыв, от которого стекла затряслись в окнах домов.