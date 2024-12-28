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Власти Самары рассказали о последствиях аварии в котельной многоквартирного дома

В Самаре при аварии в котельной жилого дома разрушена межкомнатная перегородка
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СУ СК России по Самарской области

В Самаре после аварии в котельной открыли пункты временного размещения для жителей поврежденного дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городскую администрацию.

Власти уточнили, что в результате произошедшего в здании была разрушена межкомнатная перегородка.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы Самары, при аварии по адресу ул. Данилевского, 1А был поврежден электрический котел. Кроме перегородки, других повреждений не зафиксировано. У трех пострадавших легкие повреждения.

«Открыто два пункта временного размещения для проживающих в доме на базе близлежащих школ. Транспорт предоставлен», — заявили в администрации.

Там добавили, что занимаются вопросом установки нового электрокотла, который позволит спустя несколько часов возобновить подачу отопления в доме.

Об инциденте стало известно днем 28 декабря. Согласно первоначальным сообщениям, на первом этаже дома с котельной в Самаре произошел взрыв, в результате которого обрушились стены квартир, смежных с техническим помещением. Региональное управление СК начало доследственную проверку.

Ранее под Екатеринбургом произошел мощный взрыв, от которого стекла затряслись в окнах домов.

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