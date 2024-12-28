Ura.ru: в Арамиле под Екатеринбургом произошел сильный взрыв

В Арамиле под Екатеринбургом произошел мощный взрыв. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на очевидцев.

«В Арамиле или округе прогремело что-то невероятно громкое, похожее на взрыв», — поделился собеседник агентства.

Он добавил, что в его доме затряслись стекла в окнах. Мужчина предположил, что звук мог доноситься с карьера или полигона.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что силовики оцепили улицу Плещеева в Москве из-за предмета, похожего на противопехотную мину «Лепесток».

По информации журналистов, предмет был обнаружен на домофоне одного из подъездов.

Также до этого в Подмосковье был предотвращен взрыв автомобиля Toyota Land Cruiser, принадлежащего замдиректора оборонного предприятия АО НПК «КБМ».

Ранее крымчанина осудили за покупку взрывного устройства по заданию украинских спецслужб.