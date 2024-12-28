Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Под Екатеринбургом произошел мощный взрыв

Ura.ru: в Арамиле под Екатеринбургом произошел сильный взрыв
close
IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

В Арамиле под Екатеринбургом произошел мощный взрыв. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на очевидцев.

«В Арамиле или округе прогремело что-то невероятно громкое, похожее на взрыв», — поделился собеседник агентства.

Он добавил, что в его доме затряслись стекла в окнах. Мужчина предположил, что звук мог доноситься с карьера или полигона.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что силовики оцепили улицу Плещеева в Москве из-за предмета, похожего на противопехотную мину «Лепесток».

По информации журналистов, предмет был обнаружен на домофоне одного из подъездов.

Также до этого в Подмосковье был предотвращен взрыв автомобиля Toyota Land Cruiser, принадлежащего замдиректора оборонного предприятия АО НПК «КБМ».

Ранее крымчанина осудили за покупку взрывного устройства по заданию украинских спецслужб.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами