В Самаре взорвалась котельная

В Самаре произошел взрыв в котельной в многоквартирном доме, пострадали три человека. Об этом в Telegram-канале сообщает прокуратура Самарской области.
По данным ведомства, в доме на улице Данилевского на первом этаже в помещении котельной произошла авария. В результате инцидента обрушились стены смежных с техническим помещением квартир.
РИА Новости уточняют, что на первом этаже в котельной произошел взрыв газа, затронувший четыре квартиры на первом этаже и две квартиры на втором.
Пострадали двое взрослых и девочка, им сейчас оказывается медицинская помощь. Также решается вопрос о размещении жильцов пострадавших квартир, добавили в прокуратуре.
Ведомство также организовало проверку исполнения законодательства в сфере газоснабжения.
До этого в Таганроге Ростовской области котельная получила повреждения и вышла из строя в результате ракетной атаки ВСУ. Из-за ЧП 27 многоквартирных домов остались без теплоснабжения.
Ранее на видео попал взрыв на заправке в Узбекистане.