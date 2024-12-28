В Самаре взорвалась котельная

В Самаре произошел взрыв в котельной в доме, пострадали три человека

В Самаре произошел взрыв в котельной в многоквартирном доме, пострадали три человека. Об этом в Telegram-канале сообщает прокуратура Самарской области.

По данным ведомства, в доме на улице Данилевского на первом этаже в помещении котельной произошла авария. В результате инцидента обрушились стены смежных с техническим помещением квартир.

РИА Новости уточняют, что на первом этаже в котельной произошел взрыв газа, затронувший четыре квартиры на первом этаже и две квартиры на втором.

Пострадали двое взрослых и девочка, им сейчас оказывается медицинская помощь. Также решается вопрос о размещении жильцов пострадавших квартир, добавили в прокуратуре.

Ведомство также организовало проверку исполнения законодательства в сфере газоснабжения.

До этого в Таганроге Ростовской области котельная получила повреждения и вышла из строя в результате ракетной атаки ВСУ. Из-за ЧП 27 многоквартирных домов остались без теплоснабжения.

Ранее на видео попал взрыв на заправке в Узбекистане.