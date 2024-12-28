Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Самаре взорвалась котельная

В Самаре произошел взрыв в котельной в доме, пострадали три человека

В Самаре произошел взрыв в котельной в многоквартирном доме, пострадали три человека. Об этом в Telegram-канале сообщает прокуратура Самарской области.

По данным ведомства, в доме на улице Данилевского на первом этаже в помещении котельной произошла авария. В результате инцидента обрушились стены смежных с техническим помещением квартир.

РИА Новости уточняют, что на первом этаже в котельной произошел взрыв газа, затронувший четыре квартиры на первом этаже и две квартиры на втором.

Пострадали двое взрослых и девочка, им сейчас оказывается медицинская помощь. Также решается вопрос о размещении жильцов пострадавших квартир, добавили в прокуратуре.

Ведомство также организовало проверку исполнения законодательства в сфере газоснабжения.

До этого в Таганроге Ростовской области котельная получила повреждения и вышла из строя в результате ракетной атаки ВСУ. Из-за ЧП 27 многоквартирных домов остались без теплоснабжения.

Ранее на видео попал взрыв на заправке в Узбекистане.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами