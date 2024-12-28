Прокуратура в трех регионах внесла предостережения за поддержку многоженства

Прокуроры в трех регионах напомнили мусульманам о запрете поддержки многоженства

Прокуратуры Нижегородской, Свердловской областей и Москвы по поручению Генеральной прокуратуры РФ внесли предостережения представителям исламских организаций за поддержку многоженства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Предостережения вынесены в адрес председателя Совета улемов (ученых-богословов) духовного управления мусульман (ДУМ) Нижегородской области Мунира Беюсова, председателя ДУМ Свердловской области Артура Мухутдинова, а также в адрес главного редактора издательского дома «Медина» Дамира Мухетдинова.

23 декабря Генпрокуратура внесла представление председателю ДУМ России из-за ранее выпущенной фетвы, разрешающей многоженство. В ведомстве сочли, что она противоречит действующему законодательству и основам государственной семейной политики в области сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей. После прокурорского представления совет улемов ДУМ отозвал фетву.

27 декабря в Госдуму внесли законопроект, направленный на введение запрета на пропаганду многоженства в рекламных материалах. Автором инициативы является Нина Останина, глава Комитета Госдумы, занимающегося вопросами защиты семьи, отцовства, материнства и детства.

Ранее Кадыров рассказал, как относится к многоженству.