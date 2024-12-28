Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Прокуратура в трех регионах внесла предостережения за поддержку многоженства

Прокуроры в трех регионах напомнили мусульманам о запрете поддержки многоженства
close
Depositphotos

Прокуратуры Нижегородской, Свердловской областей и Москвы по поручению Генеральной прокуратуры РФ внесли предостережения представителям исламских организаций за поддержку многоженства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Предостережения вынесены в адрес председателя Совета улемов (ученых-богословов) духовного управления мусульман (ДУМ) Нижегородской области Мунира Беюсова, председателя ДУМ Свердловской области Артура Мухутдинова, а также в адрес главного редактора издательского дома «Медина» Дамира Мухетдинова.

23 декабря Генпрокуратура внесла представление председателю ДУМ России из-за ранее выпущенной фетвы, разрешающей многоженство. В ведомстве сочли, что она противоречит действующему законодательству и основам государственной семейной политики в области сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей. После прокурорского представления совет улемов ДУМ отозвал фетву.

27 декабря в Госдуму внесли законопроект, направленный на введение запрета на пропаганду многоженства в рекламных материалах. Автором инициативы является Нина Останина, глава Комитета Госдумы, занимающегося вопросами защиты семьи, отцовства, материнства и детства.

Ранее Кадыров рассказал, как относится к многоженству.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами